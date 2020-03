Nardella: “Il Comune rinuncerà a 45 milioni di euro per lasciarli alle famiglie fiorentine. Annullato lo scoppio del carro”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato in apertura del Consiglio Comunale, come riporta 055firenze.it: “È dura stimare il danno che ci sarà nel bilancio di Firenze, che comunque resta solido. Molte entrate hanno subito e subiranno interruzioni. Possiamo immaginare un deficit per il Comune tra i 110 e i 135 milioni di euro. Ma sono ancora troppe le variabili ad oggi. Ci vorranno mesi per tornare come prima. Abbiamo rinviato tutte le imposte comunali previste a marzo e ad aprile. Il Comune rinuncia ad incassare al momento 45 milioni di euro, che restano nelle tasche delle famiglie fiorentine. A Firenze viviamo qualcosa che non è paragonabile neanche agli anni dell’alluvione, degli attentati dei Georgofili o a niente di quello che abbiamo visto dal secondo dopoguerra in poi. Ci muoviamo in un momento politico nuovo, non possiamo muoverci come facevamo fino a ieri. Scoppio del carro? Dopo esserci confrontati con Betori abbiamo deciso di annullarlo, decidendo di destinare i 50 mila euro previsti di spesa alle associazioni socio-sanitarie del territorio. Non ce la siamo sentita di svolgere questa cerimonia senza pubblico e destinare soldi preziosi dove ora serve di più. Bisogna però mantenere viva la storia e la tradizione fiorentina, che lega la storia religiosa e la storia laica della nostra città. Non è una rinuncia facile e non sarà probabilmente l’unica”.