Nardella: “Il Governo supporta il progetto del Franchi e si impegnerà anche economicamente. Riqualificare lo stadio è una sfida di orgoglio per Firenze”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato a margine di un incontro della fondazione Bocelli.

Queste le sue parole, riportate da Italpress: “Il vertice di domani con Giani e Fossi? E’ un incontro programmato da tempo che riguarda lo sviluppo complessivo di Campi Bisenzio e il rapporto con Firenze nel quadro del Piano di realizzazione di infrastrutture e servizi della città metropolitana. Ho incontrato i collaboratori di Conte e analizzato il progetto del restyling del Franchi. Sono contento perché ho trovato la disponibilità da parte del Governo italiano a supportare il progetto in questione. E’ giusto che lo Stato si impegni anche dal punto di vista economico. Sento la città molto compatta e determinata per quello che può essere un progetto di portata storica. Riqualificare il Franchi è diventata una sfida di orgoglio per Firenze e i fiorentini, che mostreranno al mondo intero che è possibile conservare una struttura di novanta anni, ma allo stesso tempro modificarla e renderla futuribile”.