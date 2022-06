Nardella: “Il percorso per il restyling del Franchi procede bene, siamo fiduciosi. Lavori assegnati per la seconda metà del 2023”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Radio Bruno Toscana in merito al progetto di restyling dello stadio della Fiorentina: “Stiamo macinando una tappa dopo l’altra, la nostra fiducia è tutto fuorché campata in aria. Abbiamo trovato tutte le risorse, cioè 150 milioni di euro, poi abbiamo fatto il concorso e presentato il progetto preliminare. La prima riunione tecnica al ministero è andata bene, mentre due settimane fa si è svolta la conferenza dei servizi”.

E poi ha aggiunto: “Ora l’obbiettivo è presentare il progetto delle area esterne allo stadio, perché non dimentichiamoci che anche quelle verranno riqualificate. I lavori saranno assegnati per la seconda metà del 2023. Fiorentina? E’ importante ripartire da una certezza come Italiano, sono molto felice e soddisfatto della sua permanenza”.