Nardella: “In arrivo 150 milioni per la realizzazione della tramvia per Bagno a Ripoli”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella attraverso il propri social ha fatto sapere che sono in arrivo fondi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la costruzione della linea 3 della tramvia per Bagno a Ripoli. In particolare saranno stanziati 150 milioni di euro, con la fine dei lavori prevista nel 2026.

Una grande notizia anche per la Fiorentina, che proprio nel comune fiorentino sta costruendo il nuovo centro sportivo Viola Park e dopo che la giunta regionale ha tolto 70 milioni di finanziamento per la costruzione.