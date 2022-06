Nardella: “Italiano è una garanzia, lo stimo molto e sono felice sia rimasto. Bellissimo vedere così tanta gente a Firenze”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Radio Bruno Toscana prima della finale del Calcio Storico Fiorentino tra Rossi e Azzurri: “Siamo veramente felici perché questo torneo sta andando oltre ogni previsione. Ci auguriamo che questa finale sia bella e avvincente, nel rispetto delle regole del gioco. La cosa più bella è vedere tanta gente in città, tra fiorentini e turisti, nonostante il caldo. Un San Giovanni così non l’avevo mai visto, Firenze ha voglia di tornare a vivere le sue tradizioni come appunto il Calcio Storico e i fuochi di questa sera”.

E poi ha aggiunto: “I magnifici messeri si collegano spesso allo sport e in particolare alla Fiorentina. Quest’anno il colore viola è molto presente. Italiano? E’ una garanzia, porta stabilità al gruppo. Lo stimo molto, è un uomo con molti dote professionali e umane. Sono molto felice che si riparta da lui”.