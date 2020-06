Nardella: “La mia priorità è il Franchi. La casa della Fiorentina è un bene pubblico e non possiamo permetterci di lasciarlo abbandonato”

Nonostante le aperture verso l’ipotesi Campi Bisenzio, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, fa comunque il tifo per rilanciare l’attuale stadio della Fiorentina e lavora in questo senso. “E’ normale che da sindaco del capoluogo io abbia come priorità il Franchi – dichiara Nardella a La Nazione – E’ un bene pubblico, la casa della Fiorentina e né io né nessun altro organo dello Stato possiamo permetterci di lasciarlo abbandonato o inutilizzato. Siamo in attesa di vedere cosa sarà concesso fare in base alla nuova normativa dopo il passaggio in parlamento”.

