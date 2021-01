Nardella: “La nostra ambizione è fare un nuovo ‘Franchi’, per una nuova vita, secondo gli standard della Uefa. Siamo pronti per collaborare con tutti quei soggetti istituzionali che…”

“La nostra ambizione è fare un nuovo ‘Franchi’, per una nuova vita, secondo gli standard della Uefa, secondo i criteri della sostenibilità ambientale, che sia una risposta prima di tutto ai nostri tifosi e alla Fiorentina, una società che si aspetta di poter giocare e di poter vivere in uno stadio all’altezza”. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella nel corso di una diretta svoltasi sulla pagina Facebook del Pd Firenze parlando del progetto di restyling dello stadio ‘Franchi’ che lo stesso primo cittadino ha annunciato nei giorni scorsi essere fra gli obiettivi prioritari del Comune capoluogo di regione toscano da lui guidato. “Noi faremo la nostra parte e faremo in modo per non gravare neanche per un euro in piu’ sui cittadini in questa operazione economica-ha aggiunto Nardella-. Siamo pronti per collaborare con tutti quei soggetti istituzionali che sono davvero interessati al futuro di questo stadio. Il nostro obiettivo è consegnare ai tifosi e alla Fiorentina uno stadio degno della sua storia ma anche pronto a vivere una nuova vita e speriamo anche con qualche successo sportivo”. A riportarlo è Italpress.



0 0 vote Article Rating