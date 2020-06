Nardella: “La prima volta che ho incontrato Commisso capii subito di avere davanti un grande imprenditore. Insieme faremo tante cose belle”

Attraverso il profilo Twitter della Fiorentina, il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha mandato un messaggio a Rocco Commisso ad un anno dal suo primo giorno alla guida della Fiorentina: “Caro Rocco, ti voglio dare il più presto possibile il benvenuto a Firenze. Per rivederci e abbracciarci nuovamente. Questa pandemia non ci ha permesso di vederci e stare insieme ma so quanto tu tenga a tornare a Firenze. Questo è stato un anno intensissimo, io ho la stessa passione del primo giorno. La prima volta che ho incontrato Commisso capii subito di avere davanti un grande imprenditore, un uomo appassionato che ama lo sport, l’Italia e Firenze. Sono sicuro che andremo avanti insieme e faremo tante cose belle”.

