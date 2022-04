Nardella: “L’apprezzamento per il nuovo progetto dello stadio mi ha commosso, avanti con tenacia. Il nome di Artemio Franchi non sparirà”

Presente anche il sindaco di Firenze Dario Nardella alla presentazione per la mostra dedicata ad Artemio Franchi:

“Da 1 a 100 l’orgoglio è 100, visto che celebriamo questo centenario ma soprattutto un rapporto profondo e inscindibile tra Artemio Franchi e Firenze. Un grandissimo dirigente sportivo, persona di cui oggi ci sarebbe tanto bisogno. Un uomo che ha lasciato il segno nel calcio nazionale e nella nostra città. Credo che sia la prima volta che si tiene una mostra su una persona nel cortile di Michelozzo. E poi noi quando da fiorentini e tifosi parliamo di Artemio Franchi pensiamo subito allo stadio: voglio rassicurare che anche con il restyling il riferimento a Franchi ci sarà sempre, aldilà di quelle che saranno le scelte commerciali. Per noi Artemio Franchi è la storia del calcio e dello sport della nostra città.

Mi sono molto commosso per le parole del figlio Francesco (sul fatto che Artemio sarebbe stato felice del progetto di rinnovamento ndr). Noi andremo avanti con tenacia sul progetto del nuovo Franchi. Olimpiadi? Per noi il sogno rimane, siamo a lavoro con Bologna per mantenere viva la candidatura in vista del 2036″.