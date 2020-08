Nardella: “L’unica strada percorribile il Franchi. Il parcheggio sarà realizzato da noi. I cittadini potranno…”

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella dopo la conferenza stampa nella quale ha annunciato la delibera per la riqualificazione di Campo di Marte è intervenuto a margine dicendo: “Ci siamo dati un obiettivo, preso atto che non sono arrivate proposte per la Mercafir, creeremo al posto dello stadio un quartiere di nuove tecnologie per i giovani. L’unica strada percorribile è quella del Franchi. Ci auguriamo che possa essere ristrutturato con gli ulteriori vantaggi che potrebbero arrivare dagli emendamenti parlamentari. La realizzazione della linea tramviaria sarà a carico nostro, abbiamo fatto richiesta al Ministero dei trasporti di finanziare tutta la tramvia, in queste risorse troveremo i soldi per la realizzazione di tutte le opere collegate”.

E ancora: “Stiamo lavorando con Sistemi Urbani per individuare un grande parcheggio a servizio dell’area di Campo di Marte, il privato non dovrà realizzare a proprio carico i parcheggi per lo stadio, quelli li realizzeremo noi. Non c’è bisogno di una variante urbanistica perchè lavoreremo nel piano operativo. Prevediamo realizzazione di volumi di rilevanza economica. Queste attività commerciali sono previste dentro sia subito fuori dallo stadio. I Cittadini di Campo di Marte potranno essere rassicurati, preserveremo le aree verdi e supereremo una volta per tutte il problema di parcheggio selvaggio. Settembre è il mese cruciale. Se gli emendamenti non venissero approvati andiamo avanti con le norme esistenti e troveremo il modo di venire incontro alla Fiorentina”.