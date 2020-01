Nardella: “Non capisco una polemica ora sul futuro del Franchi dopo che la città da 20 anni chiede un nuovo stadio. Dov’erano questi signori in questi 20 anni?”

Attraverso una lunga intervista a La Nazione, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato delle questione STADIO: “Entro gennaio pubblicheremo il bando per vendere l’area Mercafir, poi mi sono preso l’impegno di confrontarmi con la città e con le migliori professionalità italiane per disegnare la nuova vita del Franchi. Ciò che non capisco è una polemica ora sul futuro del Franchi dopo che la città da 20 anni chiede un nuovo stadio. Dov’erano questi signori in questi 20 anni?”