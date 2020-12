Nardella: “Non permetterò che il Franchi venga abbandonato. Nuovo stadio al Ridolfi? Ecco come stanno le cose”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato a Controradio del futuro dello stadio Artemio Franchi.

Queste le sue parole: “Posso soltanto assicurare che il mio obiettivo, costi quel che costi, è di non permettere in nessun modo che il Franchi venga abbandonato e degradato. Con tutte le conseguenze negative che ci sarebbero su un quartiere che vive dell’attività di quello impianto e delle attività commerciali connesse. Il Franchi e Campo di Marte sono una cosa unica e da sindaco non posso permettere che venga lasciato abbandonato. Il nuovo stadio al posto del Ridolfi? Era una ipotesi legata al progetto Mercafir, poi ci siamo resi conto che a questo punto la strada maestra non può che essere il restyling del Franchi. Però questa ipotesi del Ridolfi non l’abbiamo approfondita. Per ora, fino a che il ministero non dà una risposta alla Fiorentina non aggiungerei ulteriori opzioni che potrebbero generare confusione o aspettative”.