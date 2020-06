Nardella: “Non sono ne invidioso ne geloso di altre decisioni che possono essere prese in altri comuni. Se è necessario sono pronto anche a vedere i tifosi…” VIDEO FN

Dopo la conferenza stampa, il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com: “Aspetto a braccia aperte Commisso a Firenze e a Palazzo Vecchio. Non vedo l’ora di salutarlo e di abbracciarlo, è stato un anno intenso. Anche io ho fatto il mio piccolo striscione #IoStoConRocco perchè il rispetto e l’ammirazione verso la famiglia Commisso e i suoi collaboratori sono gli stessi del primo giorno. Anzi, sono ancora più grandi del primo giorno. Non sono ne invidioso ne geloso di altre decisioni che possono essere prese in altri comuni fuori da Firenze. Ho il massimo rispetto perchè la proprietà è libera di fare le proprie scelte. Come Sindaco di Firenze ho il dovere di fare il meglio per la mia città. Ora siamo impegnati più che mai per la Cittadella di Campo di Marte e per lo STADIO ‘Franchi’. Se è necessario sono pronto anche a vedere i tifosi per la riqualificazione del ‘Franchi’. Ho voluto parlare perchè è importante che il Sindaco faccia sentire la sua voce direttamente”.

