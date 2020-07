Nardella: “Non voglio passare alla storia come il sindaco che non ha fatto fare lo stadio a Commisso. Con Pessina lavoriamo ad un Franchi green e da 42mila posti”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato così a Radio Toscana: “Dobbiamo dare fiducia alla Soprintendenza. Sono confidente che alla fine il buon senso prevarrà. Non voglio passare alla storia come il sindaco che non ha fatto fare lo stadio a Commisso. Stiamo collaborando con Pessina anche sulla riqualificaizone dell’area di Campo di Marte e sul restyling dell’Artemio Franchi per avere uno stadio moderno, super green e da 42mila posti”.

