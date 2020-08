Nardella: “Ovunque tu voglia fare uno stadio servono infrastrutture. Io sono sette anni che ci lavoro, quelli che parlano ora…””

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella è intervenuto a Radio Bruno parlando di stadio e Fiorentina: “Vedo che in campagna elettorale si stanno dando tutti da fare. Io sono sette anni. Quelli che parlano ora, non li ho mai visti ne sentiti. I cittadini non sono ingenui. C’è chi ha scoperto lo stadio a poche settimane dal voto, io continuo a lavorare”

E ancora: “I problemi quando si realizzano le opere pubbliche ci sono. Due settimane fa abbiamo fatto la delibera, io sto lavorando per il Ministero per la tramvia e per realizzare il parcheggio. Ovunque tu voglia fare lo stadio servono le infrastrutture. Sicuramente uno o più di questi emendamenti andranno in ponti, abbiamo più opzioni sulle quali il parlamento può convergere. Io guardo alla proposta del PD, molto equilibrato. Sono pragmatico e concreto, basta che qualcuno vada in porto”