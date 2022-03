Nardella: “Qualsiasi ricorso non inficerà sulla tempistica dei lavori, una norma del Governo ci tutela. La giornata di ieri mi ha dato una carica fortissima e un grande entusiasmo”

Il giorno dopo la proclamazione del progetto vincitore del concorso sul rifacimento del Franchi e del quartiere di Campo di Marte, già si preannunciano ricorsi da parte di chi, nella finale è rimasto escluso. Un’eventualità che non preoccupa però il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha detto: “Avevamo messo in conto che ci fossero anche perché questo è stato il più difficile e ambizioso concorso internazionale, mai realizzato in Italia negli ultimi anni. I nostri uffici hanno fatto un ottimo lavoro e dal punto di vista dei tempi qualunque ricorso non inficerà la tempistica, perché grazie alle norme introdotte dal governo sui contenziosi amministrativi legati a progetti finanziati dai fondi PNRR o correlati, questi non comportano la sospensiva, ma vengono risolti a valle della realizzazione dell’opera. Quello che voglio dire alla Fiorentina, ai fiorentini, alla città, questi ricorsi non ritarderanno neanche di un giorno i lavori grazie proprio a questa norma”.

Poi ha anche detto: “La giornata di ieri mi ha dato una carica fortissima, entusiasmo e fiducia per il futuro. Siamo in ballo e giocheremo tutte le carte per questa opera, siamo a buon punto. La prossima settimana vedrò il ministro Franceschini e faremo il punto della situazione”.

Le parole del sindaco sono state raccolte da ItalPress.