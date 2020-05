Nardella sfida Commisso sul Franchi

“A Firenze c’è già uno stadio, c’è una storia, c’è una Fiorentina che è sempre stata legata alla città. Non serve a nulla costruire stadi nuovi se non si riesce a ristrutturare quelli vecchi”. Con queste parole il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha aggiunto una puntata alla vicenda stadio che sta prendendo una piega particolare. Per il Corriere dello Sport-Stadio addirittura siamo davanti ad una sfida da parte del primo cittadino del capoluogo toscano nei confronti del presidente viola, Rocco Commisso. La bagarre va avanti e si aspetta ora il prossimo capitolo.

