Nardella: “Stasera illumineremo Firenze di viola per celebrare la vittoria contro la Juventus”

A Radio Bruno Toscana ha parlato il Sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenendo anche sulla partita di ieri sera della Fiorentina contro la Juventus. Queste le sue parole: “Il David di Michelangelo che sconfigge Golia penso sia la metafora più adatta per la partita di ieri sera. Ero fiducioso che prima o poi saremmo riusciti a uscire da questo letargo, ma farlo contro la Juventus è una soddisfazione tripla, come i gol fatti. Sono contento per la squadra e per Prandelli. Mentre guardavo la partita ho riprovato quelle emozioni che mancavano da tempo. Stasera illumineremo le torri e le porte di Firenze per rendere merito a questa vittoria importantissima”.

