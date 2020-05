Nastasic dorme e fa affondare lo Schalke in Bundesliga. Serata da spettatore per Edimilson Fernandes

Nella 28esima giornata di Bundesliga, non arrivano buone notizie per lo Schalke 04 di Matija Nastasic. Il team della Ruhr viene rimontato e sconfitto malamente. Il difensore serbo ex centrale della Fiorentina è sfortunato protagonista nella brutta sconfitta della sua squadra contro il Fortuna Düsseldorf. Nastasic infatti dorme la grossa in occasione del pareggio dei padroni di casa firmato da Hennings, facendosi spostare e beffare dall’attaccante tedesco che insacca di testa dopo la respinta del portiere. Errore da novellino che costa caro: il Fortuna sigla poi il sorpasso grazie a Karaman. Per lo Schalke è la terza sconfitta nelle ultime 3 gare, con 9 gol subiti e solo uno fatto. Momento nero per Nastasic e compagni.

Pareggio esterno del Mainz di Edimilson Fernandes nello scontro salvezza sul campo dell’Union Berlino. Lo svizzero ex viola fa da spettatore, assistendo al vantaggio dei suoi grazie a Baku ed al pari dell’Union da parte di Ingvartsen. Nonostante la superiorità numerica per più di un tempo il Magonza impatta ed ora ha soltanto un punto di vantaggio sul Fortuna Düsseldorf.