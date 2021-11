Nastasic: “Fisicamente sto molto bene. Con i serbi della Fiorentina abbiamo parlato…”

Matija Nastasic, difensore centrale della Fiorentina e della Serbia, ha parlato dei prossimi impegni dal ritiro della Nazionale.

Queste le sue dichiarazioni: “Sto molto bene a livello fisico, da quel punto di vista non c’è nessun problema. In passato ho dovuto fare i conti con alcuni problemi, ma purtroppo sono degli aspetti su cui non posso fare nulla. La cosa più importante è che io adesso stia bene. La partita contro il Portogallo? Alla Fiorentina ci sono anche Vlahovic, Milenkovic e Terzic: nei giorni scorsi ne abbiamo parlato, siamo motivati. Abbiamo già detto che non ci interessa chi sarà il nostro avversario, dobbiamo fare la nostra partita contro chiunque”.