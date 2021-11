Nastasic: “Gli infortuni sono ormai alle spalle, l’importante è che ora io stia bene”. E il centrale della Fiorentina si prepara ad una grande sfida

La scorsa stagione è stata davvero tormentata per l’attuale difensore centrale della Fiorentina, Matija Nastasic. E’ stato spesso fuori a causa di infortuni che ne hanno limitato l’utilizzo, il tutto a discapito dello Schalke 04, che tra l’altro è anche retrocesso nella Serie B tedesca.

Un capitolo quello che lo stesso Nastasic dichiara chiuso: “Mi sento benissimo fisicamente – ha detto il giocatore che si trova nel ritiro della Serbia – quindi non ci sono problemi da quel punto di vista. E’ vero, ci sono stati diversi infortuni la scorsa stagione, ma l’importante è che io mi senta bene ora”.

Nastasic si appresta a trovarsi davanti un certo Cristiano Ronaldo. Questo perché la Serbia domenica affronterà il Portogallo in un match decisivo per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar.