Nastasic rifiuta tutte le offerte: vuole restare a Firenze. E intanto un obiettivo è già conteso

Come già accennato, la Fiorentina cerca un rinforzo per il centro della difesa, anche se esso dipenderà dall’esito della partita di domani (LEGGI QUI). Uno dei nomi nella lista viola è Dimitrios Nikolaou dello Spezia, che ha altre pretendenti anche più avvantaggiate. Il centrale greco è in uscita dal club ligure: ci prova il Mallorca, con un’offerta intorno ai 5 milioni di €, come riportato da Gianluca di Marzio.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, invece, Matija Nastasic è convinto nel voler rimanere a Firenze. Sono già state rifiutate le offerte di Lecce ed Empoli. Lo riporta Il Corriere dello Sport. Ma attenzione proprio allo Spezia, che nelle ultime ore manifesta interesse.