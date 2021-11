Nastasic: “Sono arrivato alla Fiorentina da giovanissimo, non pensavo di giocare fin da subito. Il City un’occasione che non potevo perdere”

Il difensore della Fiorentina, Matija Nastasic, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano serbo Telegraf. Molti i temi toccati dal serbo, a cominciare da un ricordo sulla sua prima esperienza in riva all’Arno: “Ero giovanissimo quando sono arrivato alla Fiorentina, non pensavo di giocare quasi subito. È stata una grande sorpresa per me, ma ero pronto. E come ricompensa è arrivata la chiamata del Manchester City: ho pensato che quando ti chiama un club del genere, è un’occasione che non puoi perdere”.

Continua così Nastasic: “Non avevo paura, credevo in me stesso e sapevo che al City mi volevano. Quando sono arrivato lì, mi hanno aiutato molto Dzeko e Kolarov. Un ritorno al Partizan? Mi è dispiaciuto di non averci giocato in prima squadra, ma non cambierei niente della mia carriera. Chissà, forse un giorno potrei tornare ma non dipende soltanto da me”.