Nastasic verso lo Spezia e può andare in scena uno scambio alla pari con i liguri. Ma c’è anche Faes

Il difensore della Fiorentina, Matija Nastasic, è in direzione La Spezia. Sul centrale serbo, si legge su La Nazione, negli scorsi giorni, si erano mossi il Torino e poi il Lecce, ma tutto era finito in un nulla di fatto. Ieri è invece è entrato in scena lo Spezia con cui i dirigenti viola avevano parlato dell’altro centrale, Nikolaou.

Può dunque prendere quota uno scambio alla pari di giocatori che vanno a ricoprire lo stesso ruolo.

Resta in piedi anche la possibilità di intercettare Faes del Reims però si tratterebbe di una trattativa sicuramente diversa, un affare che può ricordare quanto fatto con Barak.