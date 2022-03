Torna la Nazionale femminile, che dovrà giocarsi le qualificazioni ai Mondiali contro la Lituania al Tardini di Parma e la Svizzera in terra elvetica. Il CT Milena Bertolini ha stilato la lista delle convocate per questi due impegni e sono presenti anche giocatrici della Fiorentina. Tra le ventisei scelte, figurano Schroffenegger e il grande ritorno di Daniela Sabatino, che mancava dalle qualificazioni per l’Europeo. Non sono rientrate nella lista bomber Valentina Giacinti e l’ex Alia Guagni.