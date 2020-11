Nazionali e Virus: “trema” anche la Serbia di Vlahovic e Milenkovic, rischio anche per la Fiorentina?

Poche ore fa la Federazione Serba e l’Inter hanno notificato la positività di Aleksandar Kolarov al Covid-19. Il giocatore, rientrato in Italia, era in ritiro con la nazionale della Serbia al quale sono aggregati anche i calciatori della Fiorentina Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic.

I due,”evasi” dalla bolla viola, sono stati sicuramente in contatto con Kolarov e questa potrebbe diventare una brutta notizia per Cesare Prandelli e la Fiorentina. Dusan Vlahovic è già stato colpito al Covid-19 e dovrebbe non risentine ma, fatto sta, che adesso tutta la nazionale serba dovrà effettuare i controlli del caso.

Vedremo che succederà, speriamo solo che il caso Kolarov non sia come quello già vissuto con Vida della Croazia che ha portato ad ulteriori casi all’interno della nazionale interessata.