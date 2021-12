Neanche contro il Benevento, Vlahovic sarà “risparmiato”. Un duo italiano pronto ad accompagnare il serbo

Mercoledi sera la Fiorentina sfiderà il Benevento in Coppa Italia. E come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere l’occasione per far rifiatare Dusan Vlahovic (17 presenze, 1.623 minuti giocati: top nel gruppo viola), ma difficilmente lo sarà: perché Kokorin da un lato non è un’opzione percorribile dall’inizio e il “falso nove” dall’altro convince Italiano fino ad un certo punto. E perché soprattutto, pur nell’ottica di un’inevitabile e consigliabile rotazione di uomini, il tecnico schiererà la miglior formazione possibile per centrare l’obiettivo degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Quindi, intanto il centravanti serbo sarà ancora il terminale offensivo, poi il turnover riguarderà soprattutto quelli che gli stanno attorno e, magari, prima o dopo ci sarà spazio per Kokorin e per soluzioni tattiche differenti dal solito, ma Vlahovic è Vlahovic (che nemmeno ha saltato il primo turno ad agosto con il Cosenza) e a lui la Fiorentina si affiderà per evitare brutte sorprese domani sera contro il Benevento: rimanendo in attacco, potrebbe essere risparmiato Gonzalez per non sovraccaricarlo sempre tenuto conto del rientro non lontano post covid, e così Saponara e Sottil vanno a caccia di una maglia nell’undici iniziale.