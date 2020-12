Neanche il calendario aiuta la Fiorentina: un finale di 2020 da brividi

E’ un periodo difficilissimo per la Fiorentina, che nelle ultime 4 partite di campionato ha collezionato la miseria di un punto. La classifica non può lasciare tranquilli i tifosi viola e neanche il calendario fa sorridere. Prima della fine del 2020 la Viola dovrà giocare altre 5 gare, a cominciare dalla partita di lunedì prossimo al Franchi contro il Genoa. In caso di risultato positivo da parte del Grifone questa sera, si tratterebbe di una partita da non sbagliare assolutamente.

Dopodiché, la Fiorentina sarà di scena domenica 13 a Bergamo contro l’Atalanta prima di due partite casalinghe. Il Sassuolo mercoledì 16 e l’Hellas Verona sabato 19, contro due tecnici emergenti e accostati in passato anche alla società di Commisso. Infine, martedì 22 la squadra di Prandelli sarà di scena all’Allianz Arena contro la Juventus: è questo l’ultimo impegno dell’anno per la Fiorentina. 8 punti in 9 partite, la Viola dovrà fare un salto di qualità per evitare di arrivare al termine del 2020 con lo spauracchio della retrocessione che potrebbe essere non più così lontano.