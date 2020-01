Neanche il tempo della prima partita con la Fiorentina che Iachini… è già diventato un MEME!

Neanche il tempo di comparire per la prima volta sulla panchina della Fiorentina, che Beppe Iachini è già diventato… un MEME! Certamente a molti non sarà passata inosservata la “bavetta” sulla bocca del mister, quando a fine gara è andato a protestare con l’arbitro per la punizione di Orsolini. E non è passata inosservata nemmeno alla famosa pagina satirica Calciatori Brutti, che vi ha subito dedicato un post su Instagram. Nell’immagine si vede Iachini, con la bocca spalancata, e in descrizione “Ritorno dalle ferie”. Chissà che tanti, al rientro lavorativo dopo le vacanze natalizie, non abbiano davvero reagito come il mister della Fiorentina!