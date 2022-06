Neanche il tempo di arrivare e Gattuso ha già chiesto al Valencia tre giocatori per il mercato

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Gennaro Gattuso diventerà il prossimo allenatore del Valencia. Neanche il tempo di arrivare, in attesa dell’ufficialità, che l’ex Fiorentina (anche se solo per pochi giorni) ha già cominciato a chiedere giocatori.

Da quale squadra? Dal Napoli, ovviamente. Secondo Il Mattino, Gattuso vorrebbe portare in Spagna tre suoi pupilli quali Zielinski, Demme e Mertens. Vedremo se De Laurentiis sarà disposto a trattare con il suo ex allenatore, ma una cosa è certa: Ringhio non ha paura a fare richieste, anche importanti, sul mercato.