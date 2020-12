Nedved e la sua ira con l’arbitro: Una sceneggiata patetica

Durante la partita tra e Juventus e Fiorentina di ieri sera abbiamo assistito a scene davvero inusuali. Tra queste sicuramente anche il fatto che la Juve sia uscita dal campo lamentandosi per l’arbitraggio.

In particolare c’era un Pavel Nedved che, è proprio il caso di dirlo, aveva un diavolo per capello. Il vicepresidente bianconero, dopo un presunto rigore non concesso alla sua squadra (contatto Dragowski-Bernardeschi) ha lasciato la tribuna di corsa, facendo vedere in modo plateale tutta la sua ira per l’accaduto.

Una scena, permetteteci di dirlo, patetica e che, giustamente, ha attirato l’ironia di moltissimi tifosi viola sui social e anche sul nostro sito. Anche perché magari il contatto c’è anche stato, ma non è che si parlasse di episodi clamorosi. Senza contare il fatto che la Juve che si lamenta per l’arbitro è un ossimoro, un qualcosa che non sta né in cielo, né in terra, una semplice contraddizione in termini.