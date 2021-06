Negoziazioni in corso con il Porto: la Fiorentina ha scelto la sua priorità

Nel tardo di pomeriggio di ieri è arrivata l’indiscrezione sull’interessamento della Fiorentina per due giocatori del Porto. Si tratta di Sergio Oliveira e Jesus Corona, finiti nel radar del club viola.

Il giornalista Fabrizio Romano ha fornito un ulteriore aggiornamento su Twitter: “Negoziazioni in corso tra Fiorentina e Porto e per Sergio Oliveira. Il club viola ha manifestato la volontà di chiudere per Oliveira, che è la vera priorità. Più indietro Jesus Corona“.

Negotiations started and now in progress between Fiorentina and Porto for Sérgio Oliveira as exclusively reported yesterday. 🇵🇹🟣 #Fiorentina

Fiorentina made clear the intention to sign Oliveira as priority, then to negotiate for Jesús ‘Tecatito’ Corona for a lower fee. 🇲🇽 https://t.co/305zOvDAIP

