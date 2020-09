Negro a FN: “Pezzella-Milan, l’affare è in cantiere ma bloccato per un motivo ben preciso. Ai viola potrebbe andare un giovane difensore rossonero e l’operazione Rebic…”

Rebic, Chiesa, Pezzella, Paquetà e tanto altro. Gli intrecci di mercato ultimamente con Pioli tecnico rossonero tra Fiorentina e Milan sembrano non finire mai. Per capire meglio da vicino la situazione sulla sponda rossonera di Milano, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato Luca Negro, giornalista e redattore di milanorossonera.it: “Pezzella? L’affare è in cantiere con la Fiorentina ma l’affare al momento per i rossoneri non è prioritario poichè il Milan ha un problema esuberi. Maldini si sta concentrando sugli acquisti a titolo temporaneo e i rossoneri al momento non hanno grandi disponibilità economiche anche per un discorso di Fair Play Finanziario. Prima dovranno essere effettuate alcune cessioni. La Fiorentina è comunque alla ricerca di un difensore centrale e il Milan ha due difensori da “piazzare” in prestito: Duarte e Gabbia. Quest’ultimo verrà girato in prestito ad una società di serie A e Firenze potrebbe essere una piazza ideale per lui dato che i viola hanno saputo valorizzare tanti giovani negli ultimi anni. Potrebbe anche rientrare nella trattativa per Pezzella, con i rossoneri che stanno andando a riscattare Rebic anche per far ottenere alla Fiorentina quella famosa percentuale sulla rivendita. Penso che queste operazioni siano collegate tra loro”.

