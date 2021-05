Nei prossimi giorni incontro tra Fiorentina e Ramadani per Milenkovic. Gattuso proverà a convincerlo, ma il futuro del difensore parla inglese

Come riporta La Nazione nei prossimi giorni ci sarà un incontro fra i dirigenti della Fiorentina e Ramadani per parlare anche di Nikola Milenkovic. Gennaro Gattuso dal canto suo proverà a convincere il giocatore a rimanere ancora in viola ma la decisione del serbo sembra ormai presa da tempo. Il futuro del ragazzo classe ’97 parla inglese e su di lui ci sono Liverpool, Manchester United e Manchester City.