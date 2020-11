Nel recupero della terza giornata il Torino batte il Genoa grazie all’autogol di un vecchio obiettivo viola – Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 17 era in programma il recupero della terza giornata di Serie A tra Genoa e Torino. Ad avere la meglio sono stati i granata, che si sono imposti per 2-1 grazie al timbro di Lukic e all’autogol dell’ex obiettivo della Fiorentina Luca Pellegrini. Inutile nel finale la rete di Scamacca per il Genoa.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 16, Sassuolo 14, Juventus, Atalanta 12, Napoli, Roma, Inter, Verona 11, Lazio, Sampdoria 10, Cagliari, Fiorentina 7, Benevento, Bologna 6, Spezia, Parma, Genoa 5, Torino 4, Udinese 3, Crotone 1.