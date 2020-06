Nel ritorno alla vittoria della Juventus in campionato ci mette il tacco Bernardeschi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Coppa Italia contro il Napoli la Juventus è tornata a vincere in campionato. Nella gara di stasera bianconeri hanno battuto in trasferta il Bologna per 2-0 con i gol di Cristiano Ronaldo su rigore e di Dybala, entrambi realizzati nel primo tempo. Da segnalare la grande partita giocata dall’ex viola Bernardeschi, partito titolare e protagonista con l’assist di tacco per la rete di Dybala e con un palo colpito con un gran tiro dalla distanza. La squadra di Sarri sale così a 66 punti in classifica e stacca così di quattro punti la Lazio che dovrà giocare mercoledì contro l’Atalanta, mentre il Bologna di Mihajlovic resta fermo al decimo posto a quota 34.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 66, Lazio 62, Inter 57, Atalanta 51, Roma 45, Napoli, Milan 39, Verona 38, Parma 36, Bologna 34, Cagliari, Sassuolo 32, Fiorentina 31, Torino, Udinese 28, Sampdoria 26, Lecce, Genoa 25, SPAL 18, Brescia 17.