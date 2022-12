Nela: “In Nazionale Amrabat sembra un giocatore completo, non come a Firenze. E’ l’equivalente di Lobotka al Napoli”

L’ex calciatore e attuale opinionista Rai Sebino Nela ha parlato così a Radio Bruno Toscana del Mondiale, tirando in ballo anche il giocatore della Fiorentina Sofyan Amrabat: “L’esperienza in Qatar è stata terribile. Un mondiale di basso livello, mi aspettavo di più da squadre come Spagna, Serbia, Danimarca e Brasile. Il Marocco invece mi ha impressionato e il giocatore che mi ha colpito di più, sinceramente, è stato proprio Amrabat. L’ho visto in una nuova veste, sembra essere diventato un giocatore completo, e non come a Firenze messo lì in mezzo al campo. Sta diventando l’equivalente di Lobotka al Napoli. Ci sono tanti calciatori “imbrigliati” a causa degli allenatori dei rispettivi club, motivo per il quale rendono peggio. Al contrario, in nazionale rendono meglio dato il diverso approccio dei ct”.