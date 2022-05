Nela: “La Roma è una squadra difficile da affrontare, è diventata consapevole dei suoi mezzi. La Fiorentina ha buttato via il suo campionato. In ogni caso Italiano ha fatto un lavoro straordinario”

L’ex difensore della Roma Sebastiano Nela, oggi commentatore televisivo della Rai, ha parlato a Radio Bruno in vista del big match del Franchi tra la Fiorentina e i giallorossi: “Il traguardo della finale di Conference League centrata da Mourinho è già molto importante. La Roma negli ultimi mesi è diventata consapevole dei suoi mezzi, si è trasformata in una squadra tosta e fisica come la voleva Mourinho. I giallorossi si difendono bene, sanno ripartire anche se l’infortunio di Mkhitaryan è molto pesante. E’ difficile per tutti da affrontare, Fiorentina compresa”.

E ancora: “La Fiorentina ha buttato via il suo campionato, nel senso che poteva aspirare a qualcosa di davvero importante. Ha perso punti con squadre molto più in basso in classifica. In ogni caso Italiano ha fatto un lavoro straordinario, in poco tempo ha dato un’identità alla sua squadra. Mi ha impressionato più di ogni altro allenatore. Si è fatto dare la disponibilità totale da tutti i suoi giocatori, che lo hanno seguito”.