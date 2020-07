Il Livorno già retrocesso in Serie C, con i giocatori chiave in prestito già rispediti alle squadre di appartenenza, é caduto 1-5 tra le mura dell’Armando Picchi.

Nella disfatta colossale della società del Patron Spinelli, una nota positiva. Ad aprire le marcature è stato Mattia Trovato, attaccante in prestito dalla Fiorentina.

Un gol che porta il sorriso sulla faccia di un giocatore che, durante la stagione, non è stato utilizzato al massimo delle sue potenzialità.