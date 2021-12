Nella trattativa tra Fiorentina e Lille per Ikonè c’è una spettatrice interessata. I dettagli

Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, la Fiorentina è molto vicina all’acquisto di Jonathan Ikonè per una cifra attorno ai quindici milioni di euro. I prossimi giorni, in tal senso, potrebbero risultare decisivi per la definizione dell’affare.

Nel frattempo, però, c’è un’altra squadra che osserva gli sviluppi della trattativa. Si tratta del Paris Saint–Germain, club in cui è cresciuto il classe ’98. Secondo quanto si legge su Foot Mercato, i parigini andrebbero ad incassare una parte importante della rivendita del giocatore, frutto di un accordo al momento della cessione di Ikonè nel 2018. Il portale francese racconta di una percentuale alta, tra il 40% e il 50%, che farebbe incassare al Psg diversi milioni di euro.