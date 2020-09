Nell’era dei social la Fiorentina esulta dentro e fuori dal campo. Tanti viola hanno celebrato la vittoria col Torino tranne…

Il calcio è fatto di emozioni, e il momento più bello di una partita è sicuramente quello del gol. Si esulta, ci si abbraccia, si urla, dentro e fuori dal campo. I giocatori ci hanno abituato ad esultanze bizzarre, uniche, con le quali spesso fanno breccia nel cuore dei tifosi. Ma oggi, nell’era dei social network la celebrazione del gol, della vittoria, spesso non si limita al rettangolo verde. Instagram è sempre più luogo di commemorazione, festeggiamenti e saluti.

Dopo la vittoria della Fiorentina ai danni del Torino, sono stati tanti i giocatori viola a far festa sul web. Castrovilli, l’autore del gol partita, si è lasciato andare ad un semplice ma efficace “I’m happy” sotto alla foto postata su Instagram. Ribery invece si è rivolto direttamente al tifo gigliato con queste parole: “Si tifosi viola! Siamo tornati con una vittoria. Non vediamo l’ora di giocare la prossima partita”. Anche i neo acquisti Borja Valero e Bonaventura hanno celebrato la loro prima vittoria in viola. Sui social hanno scritto rispettivamente: “Buona la prima ragazzi! E che grande emozione tornare in campo con questa maglia al Franchi”. L’ex Milan invece molto semplicemente “Buona partita, bravi ragazzi”. Chi manca all’appello? Ovviamente Federico Chiesa. Sarà un caso o nell’era dei social può significare qualcosa in più?