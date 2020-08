“Nessun club si è fatto avanti per Piatek. Per portarlo in Italia servono 30 Milioni”

Nessuno si è fatto avanti per Piatek. O almeno così pare. Secondo quanto riportato dal giornalista di TeleRadioStereo, Flavio Tassotti su Twitter nessuno dei club accostati all’attaccante polacco si è fatto realmente sentire a Berlino. L’Herta, infatti, avrebbe saputo dell’interessamento per Piatek solo dai giornali. Il giocatore, nonostante ciò, non è incedibile ma il costo sarebbe fissato sui 30 Milioni di Euro.

