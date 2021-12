Nessun sacrificio per arrivare a Vlahovic: il rinnovo di Dybala con la Juventus sarà presto ufficiale

Nelle scorse settimane era emersa un’indiscrezione secondo cui la Juventus avrebbe pensato a rinunciare al rinnovo di Paulo Dybala, al fine di risparmiare soldi da investire su Dusan Vlahovic. Fermo restando che l’interesse dei bianconeri per l’attaccante della Fiorentina rimarrà, le cose sembrano invece destinate ad andare diversamente.

Secondo quanto riporta TMW, infatti, non ci sono dubbi riguardo al rinnovo di Dybala, che ormai è solo questione di giorni. L’intesa è totale, e l’agente dell’argentino Jorge Antun è pronto a tornare a Torino per concludere l’affare. Insomma, la Juventus potrebbe continuare a puntare Vlahovic ma non rinunciando a Dybala. Certo che, in questo modo, i problemi economici non accenneranno ad estinguersi e la strada verso il serbo potrebbe essere decisamente complicata.