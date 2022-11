Nessuna traccia di Ferrarini. Il terzino viola verso un altro cambio di casacca?

La Fiorentina ha scelto di non convocare per il ritiro di Moena il terzino Gabriele Ferrarini, passato quindi al Monza in prestito in chiusura di mercato. Il calciatore si è allenato per conto proprio fino a quando non ha trovato una collocazione. Ferrarini, classe 2000, legato alla società gigliata fino al 2025, ha raggiunto la Serie A per la prima volta in carriera ma finora non ha raccolto neppure le briciole. Appena due panchine, contro Udinese in Coppa Italia e Lazio in campionato, nessun minuto per il giocatore ligure.

Ferrarini dopo le esperienze in B a Venezia e Perugia dovrà ripartire nuovamente a caccia di spazio: nella rosa di mister Palladino per lui di spazio nemmeno l’ombra. Il calciatore rientra tra i cresciuti nel vivaio viola, è Under 22 e potrebbe anche rientrare momentaneamente a Firenze e non creare problemi di liste. Da capire quale saranno le valutazioni di società viola, giocatore ed entourage del ragazzo. Non bisogna dimenticare che mister Italiano aveva deciso di non portare il calciatore in Trentino per la preparazione. Nessuna chance in Brianza, e nella prossima sessione di calciomercato Ferrarini è nuovamente ad un bivio…