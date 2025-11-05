Un taglio netto alla gestione Pioli: Galloppa rivoluziona la difesa e si prepara a gettare nella mischia Martinelli

Contro ogni pronostico, vuoi per il momento delicatissimo che sta attraversando la Fiorentina vuoi perché la trasferta di Magonza è sulla carta l'impegno più difficile di questa prima fase di Conference League, in terra tedesca a difendere i pali viola sarà con ogni probabilità Tommaso Martinelli.

Esordio stagionale

E' quanto emerso dalla rifinitura di questa mattina, con la squadra che si è allenata agli ordini di Daniele Galloppa. Due principali novità: la difesa a quattro e, appunto, Martinelli in porta. Per il classe 2006 sarà l'esordio stagionale, dato che finora Pioli gli aveva preferito De Gea in tutte le partite (comprese quelle contro Sigma Olomuc e Rapid Vienna, tutt'altro che ostiche sulla carta).

Galloppa cambia tutto

Una notizia che sorprende, ma fino a un certo punto. L'impressione è che da parte di Galloppa ci sia la volontà di dare un taglio netto alla gestione Pioli - fosse solo per dare una scossa all'ambiente - e quindi ecco che la difesa torna a quattro nel nome di una delle massime imputazioni che venivano fatte al tecnico di parmense, ovvero quella sua insistenza sulla linea a tre nonostante gli evidenti problemi difensivi manifestati dalla squadra. E poi Martinelli: uomo di Galloppa, che lo avuto in Primavera, gettato nella mischia per dare un senso alla sua permanenza e, finalmente, vederlo all'opera in un contesto vero.