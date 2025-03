Il calciatore del Torino ed ex Fiorentina Cristiano Biraghi è intervenuto in conferenza stampa al termine del successo contro il Monza: “Come sto? Personalmente è come avere finito una relazione iniziandone subito un'altra. Non è stato facile chiudere il capitolo Fiorentina, ma ormai si è chiuso. La vita va avanti”.

“Come a Firenze, andare in Europa non è semplice. Con programmazione si può”

Sull'obiettivo Europa: “A Firenze ho passato anni simili, prima di andare in Conference: volevamo tutti qualcosa in più, senza riuscirci. Ci vuole pazienza e tempo, in Europa vogliamo andarci ma sappiamo quanto è complicato. Con programmazione si può fare, sono convinto che stiamo mettendo basi importanti. Io trascinatore? Ce l'ho sempre avuto dentro, con età ed esperienza si può dire qualcosa in più”.