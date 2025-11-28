Dure le parole a Radio Radio Mattino – Sport & News dell'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo, che ha replicato con toni durissimi alle parole di Edin Dzeko a fine partita.

L'attacco di Pruzzo

“È da inizio stagione che fanno appelli al pubblico, ma dai. La Fiorentina non ha vinto una partita in campionato, è in una condizione disastrosa. Ma veramente parliamo? Ora Dzeko fa questo appello ai tifosi, ma i tifosi cosa possono fare? I calciatori giocassero a calcio e lasciassero perdere i tifosi“.

Ma quali appelli?

“Ne stanno facendo di tutti i colori, ma cosa si appellano ai tifosi? La Fiorentina è in una situazione drammatica a livello di partecipazione della squadra, a Firenze non riescono a spiegarselo, e lui fa l’appello ai tifosi? I tifosi non li hanno mai mollati nonostante i risultati. I calciatori si devono impegnare: la Fiorentina ha un monte ingaggi altissimo, ha speso 92 milioni sul mercato. Siamo un po’ fuori strada…“.