Secondo posto e terza miglior difesa: il Nottingham di Milenkovic non accenna a fermarsi. Gol (annullato) per il centrale serbo

Non accenna ad arrestarsi la cavalcata trionfale del Nottingham Forest, che supera il Southampton di Juric per 3-2 e mantiene il secondo posto in Premier League, a pari merito con l'Arsenal.

Il merito, anche questa volta, è in parte di Nikola Milenkovic, che anche oggi si è mostrato imperioso nei duelli aerei. Confermata dunque una delle retroguardie più in forma d'Inghilterra, la coppia Murillo-Milenkovic, che detiene anche il terzo posto come miglior difesa del campionato: per il serbo sarebbe anche arrivato il terzo gol stagionale grazie ad un colpo di testa su calcio piazzato, ma è stato annullato per fuorigioco dell'attaccante Wood, che ha interferito con l'azione. Invece Pongracic, che doveva essere il suo sostituto alla Fiorentina, anche oggi è stato in panchina per 90 minuti: ben più di qualche rimorso per la dirigenza.