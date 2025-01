Gineitis: "Giocare in 10 ci ha stimolato, nel secondo tempo abbiamo dimostrato il nostro carattere"

Anche Gvidas Gineitis, autore del gol dell'1-1 sul disastro commesso da Adli e Comuzzo, ha commentato ai microfoni di Dazn la partita di oggi tra Fiorentina e Torino.

“Perdere un uomo così dopo 30 minuti non va bene, ma ci ha dato lo stimolo per andare più forte nel secondo tempo e provare a vincere la partita: è grazie al carattere che abbiamo dimostrato se abbiamo pareggiato questa partita. Cosa ha detto Vanoli nell'intervallo? Non l'ho sentito, ero in campo a riscaldarmi, ma penso ci abbia chiesto di andare forti su ogni pallone e di vincere”