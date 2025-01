Parole da leader per Robin Gosens al media ufficiale della Fiorentina, al termine del match con il Torino:

"Sono molto deluso come tutta la squadra perché ci tenevamo molto a portare a casa la vittoria, sapevamo che era importante tornare alla vittoria e invece non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo capire quali sono i motivi. Che succede? Stiamo pagando tanti gli episodi negativi, tutte le azioni vicine alla nostra porta diventano gol e non abbiamo la forza mentale di smaltire episodi del genere. Ho quasi la sensazione che qualsiasi episodio ci tolga certezze e diamo vantaggi agli avversari. Dobbiamo ritrovare fiducia in noi stessi, gli errori sono normali e c’erano anche prima durante le vittorie, ma avevamo forza per ripartire.

Non è il primo momento difficile della mia carriera. Quando iniziano le chiacchiere e tutti scaricano la colpa sugli altri, diventa ancora peggio. Noi dobbiamo stare ancora più uniti, anche se l’ambiente ora è cambiato ed è più negativo noi dobbiamo stare vicini. Dobbiamo far sentire vicinanza ai compagni e stare positivi. Solo con i pensieri positivi si può uscire da una situazione del genere.

Sostegno dal pubblico? I fischi della tifoseria vanno accettati perché hanno aspettative ed è giusto così. Dalle otto vittorie è nata un’ambizione e delle aspettative che non possiamo rispettare. Dal mio punto di vista so che spinta e positività possono dare i tifosi, dobbiamo stare uniti anche con loro. Solo insieme e positivi possiamo uscire da questa situazione. Lo chiedo ai compagni e anche a loro.

Meno male è ancora lunga, ci sarà ancora tantissimo da giocare e per questo è importantissimo stare uniti per lavorare, con la mente libera per centrare i nostri obiettivi".